'Kilit kavşak' Kırıkkale'de bayram dönüşü trafiği başladı

Kurban Bayramı'nın üçüncü gününde Kırıkkale'de, 43 ilin geçiş güzergahındaki kara yolunda tatilcilerin dönüşüyle trafik yoğunluğu oluştu. Ankara istikametinde kilometrelerce araç kuyruğu meydana gelirken, polis ekipleri önlem aldı.

ULAŞIMDA 43 ilin geçiş güzergahındaki 'Kilit kavşak' Kırıkkale'de, Kurban Bayramı'nın üçüncü gününde memleketlerinden dönen tatilciler, trafik yoğunluğu oluşturdu.

Kırıkkale'de Kurban Bayramı'nın üçüncü gününde kara yollarında dönüş trafiği yoğunluğu yaşanmaya başlandı. Türkiye'nin doğu ve kuzeyindeki 43 ilin güzergahında yer alan Ankara-Kırıkkale kara yolunun Ankara istikametinde araç trafiği arttı. Yolda kilometrelerce araç kuyruğu oluşurken, trafik bazı noktalarda durma noktasına geldi, hasarlı kazalar da meydana geldi. Polis ekipleri de ulaşımın aksamaması için önlemler aldı. Trafik yoğunluğunun pazar akşamına kadar devam etmesi bekleniyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
