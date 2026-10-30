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Kırıkkale'de babasını ekmek bıçağıyla öldüren Hasan Kenan Aydoğdu tutuklandı

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Kırıkkale'de babasını ekmek bıçağıyla öldüren Hasan Kenan Aydoğdu tutuklandı
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Kırıkkale'de dün akşam tartıştığı babası Veli Aydoğdu'yu (60) ekmek bıçağıyla belinden yaralayan Hasan Kenan Aydoğdu, babasının kurtarılamaması üzerine suç aleti bıçakla yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Aydoğdu, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

KIRIKKALE'de tartıştığı babası Veli Aydoğdu'yu (60) bıçaklayarak öldüren Hasan Kenan Aydoğdu (37) tutuklandı.

Olay, dün akşam saatlerinde Yenimahalle Mahallesi 165'inci Sokak'ta meydana geldi. Hasan Kenan Aydoğdu ile babası Veli Aydoğdu arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Hasan Kenan Aydoğdu, ekmek bıçağıyla babasını bel bölgesinden yaraladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Aydoğdu, kurtarılamadı. Şüpheli Hasan Kenan Aydoğdu ise suç aleti bıçakla birlikte yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Aydoğdu, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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