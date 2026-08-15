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Kırıkkale'de Feci Kaza: 1 Ölü, 2 Yaralı

Kırıkkale'de Feci Kaza: 1 Ölü, 2 Yaralı
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Kırıkkale'de bir otomobilin aydınlatma direğine çarpıp takla atması sonucu yolcu Ceren Albayrak hayatını kaybetti, sürücü Y.İ.T. ve diğer yolcu Y.U. yaralandı. Kaza gece Alparslan Türkeş Bulvarı'nda meydana geldi. Sağlık ekipleri olay yerinde Albayrak'ın öldüğünü belirledi. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, cenaze otopsi için Adli Tıp'a gönderildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KIRIKKALE'de otomobilin aydınlatma direğine çarparak takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında yolcu koltuğunda oturan Ceren Albayrak hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde Kimeski Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Y.İ.T. yönetimindeki 71 AER 835 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aydınlatma direğine çarparak takla attı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk kontrollerde, otomobilde yolcu olarak bulunan Ceren Albayrak'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Sürücü Y.İ.T. ve Y.U. ise yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken, Albayrak'ın cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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