Kırıkkale'de Asansör Kazası: Bir Kişi Ağır Yaralandı
Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde, asansör arızasını gidermeye çalışan Yunus A., asansörün üzerine düşerek ağır yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi ve yaralı hastaneye kaldırıldı. İnceleme başlatıldı.
KIRIKKALE'nin Yahşihan ilçesinde, arızasını gidermeye çalıştığı asansör üzerine düşen Yunus A. (33), ağır yaralandı.
Olay, öğle saatlerinde Bayraktepe Mahallesi'ndeki bir sitenin asansör boşluğunda meydana geldi. Yunus A., asansör arızası için çalışmaya saşladı. Yunus A.'nın üzerine asansör düştü. İhbarla bölgeye ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerince hastaneye sevk edildi. Yunus A.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.