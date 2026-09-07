Kırıkkale'de araçta 539 sentetik hap ele geçirildi; sürücü tutuklandı

Kırıkkale'de durdurulan araçta 539 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi, sürücü tutuklandı.

Kırıkkale Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, uyuşturucu satıcılarının tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda, merkez ilçeye bağlı Kaletepe Mahallesi'nde durdurulan araçta yapılan aramada 539 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan sürücü S.U. (26), jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA