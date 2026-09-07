Haberler

Kırıkkale'de araçta 539 sentetik hap ele geçirildi; sürücü tutuklandı

Kırıkkale'de araçta 539 sentetik hap ele geçirildi; sürücü tutuklandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kırıkkale'de jandarma ekiplerinin uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonu kapsamında durdurulan bir araçta 539 sentetik uyuşturucu hap bulundu. Gözaltına alınan sürücü S.U., adli işlemlerin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kırıkkale'de durdurulan araçta 539 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi, sürücü tutuklandı.

Kırıkkale Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, uyuşturucu satıcılarının tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda, merkez ilçeye bağlı Kaletepe Mahallesi'nde durdurulan araçta yapılan aramada 539 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan sürücü S.U. (26), jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA
Ahbap deposunda pes dedirten manzara! 895 çadır, 600 yatak, 102 elektrikli bisiklet...

Vah Haluk vah! Ahbap deposunda dikkat çeken manzara
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Osimhen'in sakatlığı sonrası plan değişti! Okan Buruk'un bütün umudu onda

Ve Osimhen'den gelen yıkıcı haber sonrası beklenen kararı verdi
Ibrahimovic babasına bu arabayı aldı! Bir hafta sonra trafikte görünce şoke oldu

Babasına bu arabayı aldı! Bir hafta sonra trafikte görünce şoke oldu
Dünyada dikkat çeken hareketlilik! Merkez bankaları altınlarını taşıyor

Tedirgin eden hazırlık! Ülkeler art arda aynı adımı atmaya başladı
Abdulkadir Selvi duyurdu! İşte seçimler için konuşulan iki tarih

İktidara yakın isim duyurdu! İşte seçimler için konuşulan iki tarih
Serhat Kılıç'a babasının vedası yürekleri dağladı

Serhat Kılıç'a babasından yürek yakan veda

Çinli turistlerin Çanakkale'deki yeni gözdesi zeytinyağı oldu

Çinli turistlerlin yeni gözdesi

Fenerbahçe için alarm veren tablo! 5 kez yaşandı, şampiyonluk hiç gelmedi

Fenerbahçe için alarm veren tablo! Taraftarlar isyanda