Kırıkkale'de Aniden Bastıran Sağanak Yaşamı Olumsuz Etkiledi

Kırıkkale'de akşam saatlerinde aniden bastıran sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Yayalar zor anlar yaşarken, araçlar trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

Kırıkkale'de aniden bastıran sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi.

Kent merkezinde akşam üstü etkisini gösteren sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, yayalar zor anlar yaşadı.

Sağanağa hazırlıksız yakalanan vatandaşlardan bazıları, taksi durakları ve iş yerlerinin tenteleri altında yağmurun dinmesini bekledi, bazıları ise sağanağa aldırmadan yürümeye devam etti.

Yağış nedeniyle özellikle Millet Bulvarı'nda oluşan su birikintisi dolayısıyla araçlar trafikte ilerlemekte zorlandı.

Sağanağın ardından bulvarda trafik yoğunluğu oluştu.

Kaynak: AA / Halil İbrahim İdik - Güncel
