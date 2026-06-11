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Kırıkkale'de çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı

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Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde alacak verecek meselesi yüzünden çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı. Şüpheli gözaltına alındı.

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada yaralanan 2 kişi hastanede tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Hacıbey Mahallesi'nde E.İ. (26) ile M.D. (26) ve U.K.K. (26) arasında alacak verecek meselesi nedeniyle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda E.İ, bıçakla M.D. ile U.K.K'yi yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Olayın ardından kaçan şüpheli, saklandığı adreste polis ekiplerince gözaltına alındı.

Zanlının emniyetteki ifadesinde, kendisine zorla senet imzalatılmaya çalışıldığı için olayın yaşandığını, diğerlerinin elinden bıçağı alarak eylemi gerçekleştirdiğini iddia ettiği öğrenildi.

Kaynak: AA / Muhammet Fatih Gökmen
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