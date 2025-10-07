Kırıkkale'de 600 Tonluk Saman Balyasında Yangın Çıktı
Kırıkkale'nin Delice ilçesinde, besicilik yapan bir kişiye ait mandıranın yanında çıkan yangında yaklaşık 600 ton saman balyası alevlere teslim oldu. Yangına çok sayıda itfaiye ve AFAD ekibi müdahale ediyor.
Kırıkkale'nin Delice ilçesinde yaklaşık 600 tonluk saman balyası yığınında çıkan yangına müdahale ediliyor.
İlçeye bağlı Çerikli beldesinde besicilik yapan Muhittin Demirtaş'a ait mandıranın yanında bulunan saman balyalarında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, jandarma ve AFAD ekibi sevk edildi.
Yaklaşık 600 ton saman balyasının bulunduğu bölgede, ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.
Kaynak: AA / Muhammet Fatih Gökmen - Güncel