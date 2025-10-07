Haberler

Kırıkkale'de 600 Tonluk Saman Balyasında Yangın Çıktı

Kırıkkale'de 600 Tonluk Saman Balyasında Yangın Çıktı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırıkkale'nin Delice ilçesinde, besicilik yapan bir kişiye ait mandıranın yanında çıkan yangında yaklaşık 600 ton saman balyası alevlere teslim oldu. Yangına çok sayıda itfaiye ve AFAD ekibi müdahale ediyor.

Kırıkkale'nin Delice ilçesinde yaklaşık 600 tonluk saman balyası yığınında çıkan yangına müdahale ediliyor.

İlçeye bağlı Çerikli beldesinde besicilik yapan Muhittin Demirtaş'a ait mandıranın yanında bulunan saman balyalarında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, jandarma ve AFAD ekibi sevk edildi.

Yaklaşık 600 ton saman balyasının bulunduğu bölgede, ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA / Muhammet Fatih Gökmen - Güncel
Trump: Hamas önemli şeyler kabul etti, onlar Erdoğan'a saygı duyuyor

Trump'tan "Hamas" çıkışı! Erdoğan detayı dikkat çekici
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Siklon dalgası yola çıktı geliyor! İstanbullular bu saate dikkat

İstanbullular aman dikkat! Saat verildi, siklon yola çıktı geliyor
Darphane'den 8 ay sonra bir ilk! Binlerce 1, 5 ve 10 kuruş basıldı

Darphane'den 8 ay sonra bir ilk! Yeni paralar tedavüle girdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.