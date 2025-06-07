Kırıkkale'de 3 Katlı Apartmanda Yangın: 1 Kişi Dumandan Etkilendi

Kırıkkale'de 3 Katlı Apartmanda Yangın: 1 Kişi Dumandan Etkilendi
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Kırıkkale'nin Sanayi Mahallesi'nde bir apartmanda çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı. Yangın sonrası meydana gelen patlama nedeniyle itfaiye ekipleri hızla müdahale etti.

Kırıkkale'de 3 katlı apartmanda çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilendi.

Alınan bilgiye göre, Sanayi Mahallesi 1384 Sokak'ta 3 katlı apartmanın 3'üncü katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın sırasında yapı içerisindeki bir piknik tüpü de patladı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve doğal gaz ekipleri sevk edildi.

Yangında dumandan etkilenen A.K. olay yerine gelen ambulansla Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında maddi hasar meydana geldi.

Kaynak: AA / Halil İbrahim İdik - Güncel
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