Kırıkkale'de 3 firari hükümlü yakalandı

Kırıkkale'de haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda, "bina içerisinde muhafaza altına alınan eşya hakkında hırsızlık" suçundan 6 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ö.P, "silahla tehdit" suçundan 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası olan G.G. ile "kişilerin huzur ve sükununu bozma" suçundan 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.D. yakalandı.

Hükümlülerin, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderileceği öğrenildi.

Kaynak: AA