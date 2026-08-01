Haberler

Kırıkkale'de 3 firari hükümlü yakalandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kırıkkale'de haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 firari hükümlü yakalandı.

Kırıkkale'de haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda, "bina içerisinde muhafaza altına alınan eşya hakkında hırsızlık" suçundan 6 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ö.P, "silahla tehdit" suçundan 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası olan G.G. ile "kişilerin huzur ve sükununu bozma" suçundan 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.D. yakalandı.

Hükümlülerin, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderileceği öğrenildi.

Kaynak: AA
Bunu hesaba katmamışlardı! İspanya'ya akın eden göçmenler geri dönmeye başladı

Göçmenlerin hesaba katmadıkları şey! Geri dönmeye başladılar

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Arnavutköy'de olaylı nikah: Ailenin engel olmak istediği evlilik polis eşliğinde gerçekleşti

Kızın ailesi saldırdı, polis eşliğinde nikah kıydılar
A101'in sahibi Aydın Grup, CarrefourSA'yı resmen satın aldı

Dev zincir market en büyük rakiplerinden birine satıldı

Mert Hakan Yandaş'ın cezasında indirime gidildi

Beklediği haber geldi

CHP 37 yıllık kalesi Çankaya Belediyesi'ni kaybetti

CHP 37 yıllık kalesini kaybetti
Genç kadın, kendisine yapılan ahlaksız teklifi böyle kaydetti

Bulun bu sapığı! Yaptığı ahlaksız teklif anbean kamerada
Markette dehşeti yaşayan çocuk o anları anlattı

Markette dehşeti yaşayan çocuk o anları anlattı
Görüntü Diyarbakır'daki bir camiden! İzleyenler yorum yapmadan edemiyor

Diyarbakır'daki bir camide çekilen görüntüye yorum yağıyor