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Kırıkkale'de iki cezaevi firarisi yakalandı

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Kırıkkale'de haklarında 22 yıl 22 gün ve 16 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 cezaevi firarisi yakalandı.

Kırıkkale'de haklarında 22 yıl 22 gün ve 16 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 cezaevi firarisi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda, 8 ayrı dosya kapsamında toplam 16 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 3 yıldır cezaevi firarisi olarak aranan A.M'nin, İstanbul'da olduğu izlenimi vermek için çeşitli otellerde kayıt yaptırdığı belirlendi.

Yahşihan ilçesinde kaydı bulunmayan ikamette annesiyle saklandığı tespit edilen A.M, düzenlenen operasyonla yakalandı.

Ayrıca "hırsızlık" suçundan 22 yıl 22 gün kesinleşmiş hapis cezası ve cezaevi firarisi olan T.U. da merkezde gözaltına alındı.

Hükümlülerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA
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