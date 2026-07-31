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Kırıkkale'de 2 firari hükümlü yakalandı

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Kırıkkale'de haklarında 5'er yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.

Kırıkkale'de haklarında 5'er yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda, "kişinin kendisini kamu görevlisi veya banka, kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtması veya bu kurumlarla ilişkili olduğunu söylemesi suretiyle dolandırıcılık" suçundan haklarında 5'er yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan G.A. (44) ve R.A. (44), JASAT ekiplerince saklandıkları adreste yakalandı.

İşlemlerinin ardından cezaevine teslim edilen G.A'nın merkeze bağlı Ulaş köyünün muhtarıyken bir süre önce görevden alındığı, R.A'nın ise kocası olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA
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