Kırıkkale'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Yürüyüşü

Kırıkkale'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla binlerce kişinin katıldığı yürüyüş düzenlendi. Kırıkkale Valiliği ve Kırıkkale Belediyesi tarafından ortaklaşa düzenlenen anma programında konuşmalar yapıldı ve ödüller verildi.

KIRIKKALE'de, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yürüyüş düzenlendi. Yürüyüşe binlerce kişi katıldı.

15 Temmuz darbe girişiminin 7'nci yılında Kırıkkale Valiliği ve Kırıkkale Belediyesi'nin ortaklaşa düzenlediği anma programı nedeniyle binlerce kişi, 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı'nda bir araya geldi. Yürüyüşe Kırıkkale Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, AK Parti Kırıkkale Milletvekili Mustafa Kaplan ve Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı da katıldı. Vali Tekbıyıkoğlu yaptığı konuşmada, "Bugün milletimize kurulan tezgahın, kuranların başına yıkıldığı gün. Bugün milletimizin en son büyük badiresini, 251 şehit ve bütün milletimizin fedakarlığıyla atlattığı gündür" dedi.

Belediye Başkanı Saygılı ise nüfusuna oranla en fazla şehit veren ilin Kırıkkale olduğunu ve 15 Temmuz'da da meydana ilk inen şehrin yine Kırıkkale olduğunu söyledi. Etkinlik, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla düzenlenen resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesi ve Halk Eğitim Merkezi'nin müzik öğretmenlerinin seslendirdiği ezgi ve marşlarla devam etti. (DHA)