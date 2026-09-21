Haberler

Kırıkkale Belediyesi okul servislerini denetledi, uygunsuz araç sahiplerine ceza kesti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kırıkkale Belediyesi okul servislerini denetledi, uygunsuz araç sahiplerine ceza kesti
Güncelleme:
+10 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kırıkkale Belediyesi ekipleri, öğrencilerin güvenli ulaşımı için okul servislerinde denetim yaptı. Denetimde ışıklı dur levhası, okul taşıtı yazısı, kemer, donanım ve lastikler kontrol edildi; eksikliklere uyarı, uygunsuzlara cezai işlem uygulandı.

Kırıkkale Belediyesi, okul servislerine yönelik denetim gerçekleştirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri, öğrencilerin güvenli ulaşımını sağlamak amacıyla öğrenci servislerinde denetim yaptı.

Denetimlerde, servis araçlarının arkasında bulunması gereken ışıklı dur levhası, okul taşıtı yazısı, emniyet kemerleri, araç içi donanımlar, dış karoserler, lastikler ve uyarı sistemleri kontrol edildi.

Mevzuata aykırı durumlar ve teknik eksiklikler tespit edilen araç sahiplerine eksikliklerin giderilmesi yönünde uyarılar yapıldı, yönetmeliğe uygun olmadığı belirlenen araç sahipleri hakkında ise cezai işlem uygulandı.

Kaynak: AA
6. hafta bitti, yapay zeka şampiyonu açıkladı! İşte oranlar

Çılgın skorlar sonrası yapay zeka şampiyonu açıkladı! İşte oranlar
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kalp krizi şüphesiyle anjiyoya alınmıştı! Son durumu belli oldu

Herkesi korkutmuştu! Son durumu belli oldu
Suriye'de korkutan gece! Mühimmat deposunda art arda patlamalar

Görüntü Türkiye'nin yanı başından! Gökyüzü bir anda alev topuna döndü
Bartın Amasra'da kazada yaralanan 3 aylık bebek annesinden 4 gün sonra hayatını kaybetti

Öğretmen anne ölmüştü! 3 aylık bebeğinden de acı haber geldi
Berlin'de seçimi kazanan Elif Eralp 'Jin, jiyan, azadi' sloganıyla halay çekti

Berlin'de seçimi kazanan Elif Eralp'ten dikkat çeken kutlama
Kameraya takılan inanılmaz an! Bir anda ortadan kayboldu

Canlı yayında akılalmaz olay! Saniyeler içinde sırra kadem bastı
Adana'da 5 büyüklüğünde deprem

Adana'da korkutan deprem! Çevre illerde de büyük panik yaşandı
Amedspor-Beşiktaş maçında görülmemiş olay! Herkes ağzı açık izledi

Dün geceye damga vuran olay! Herkes ağzı açık izledi