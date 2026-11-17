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Kırıkkale Belediye Başkanı Ahmet Önal, kent genelinde başlatılan yol yapım çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

Önal, yaptığı yazılı açıklamada, belediye ekiplerinin altyapı yenileme ve kanalizasyon hattı çalışmalarının ardından yol düzenleme çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.

Yuva Mezarlığı güzergahında bulunan 2506. Sokak'ta yol çalışmalarına başlandığını belirten Önal, güzergahta malzeme serimi ve zemin sertleştirme yapıldığını kaydetti.

Kaynak: AA