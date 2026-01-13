Haberler

Kırıkkale Belediye Başkanı Önal, gatecilerle bir araya geldi

Kırıkkale Belediye Başkanı Ahmet Önal, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla basın mensuplarıyla bir araya geldi. Önal, gazetecilere kentle ilgili çalışmaları ve Yeşil Vadi Su Birliği'ne yapılan yatırımlar hakkında bilgi verdi.

Kırıkkale Belediye Başkanı Ahmet Önal, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla basın mensuplarıyla buluştu.

Önal, program kapsamında ilk olarak gazetecilere Yeşil Vadi Su Birliği'ni gezdirerek, arıtma tesisi hakkında bilgi verdi.

Daha sonra Millet Bahçesi içerisindeki düğün salonunda devam eden etkenlikte konuşan Önal, önemli bir günü iki gün gecikmeli de olsa kutladıklarını söyledi.

Gazetecilerin günün kutlayan Önal, "Şehrimize katkılarınız ve çalışmalarınız için ayrıca teşekkür ediyorum. Sizlerle beraber çalışmaktan, koşturmaktan mutlu olduğumu belirtmek istiyorum. Kentimizin sorunlarına çözüm üretilmesi noktasında yaptığımız çalışmaları biliyoruz ve sonsuz teşekkür ediyoruz. Bir kez daha hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyoruz." diye konuştu.

Önal, daha sonra Yeşil Vadi Su Birliği'ne yaptıkları yatırımlar hakkında da gazetecilere bilgi verdi.

Kaynak: AA / Halil İbrahim İdik - Güncel
