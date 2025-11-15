Kırıkhan'da Trafik Kazası: 4 Yaralı

HATAY'ın Kırıkhan ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Saylak Kavşağı'nda meydana geldi. Sürücüsü öğrenilemeyen 31 AVF 233 plakalı otomobil ile plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen başka bir otomobil, kavşakta çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Çarpışmanın şiddetiyle araçlarda hasar oluşurken, yaralanan 4 kişi, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.