Kırıkhan ilçesinde Trafik Haftası kapsamında etkinlik gerçekleştirildi

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde Karayolu Trafik Haftası kapsamında etkinlik düzenlendi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezindeki fuar alanında Karayolu Trafik Haftası dolayısıyla stant açtı.

Stantta araç sürücülerine ve yayalara trafik kurallarıyla ilgili bilgilendirme yapıldı ve broşür dağıtıldı.

Ekipler, çocuklara da bilgilendirmelerde bulunarak çeşitli hediyeler verdi.