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Kırıkhan'da abartı egzoz denetiminde sürücülere 2 milyon 270 bin lira ceza kesildi

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Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde abartı egzoz kullanımına yönelik denetimde 17 motosiklet ve 4 otomobil trafikten menedildi. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimde sürücülere toplam 2 milyon 270 bin lira ceza uygulandı.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde "abartı egzoz" tespit edilen 17 motosiklet ve 4 otomobil trafikten menedildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince "abartı" olarak tabir edilen ve aşırı ses çıkaran egzoz kullanılan araçlara yönelik denetim yapıldı.

Denetimde 17 motosiklet ve 4 otomobili trafikten menedildi.

Ekipler, sürücülere toplam 2 milyon 270 bin lira ceza uyguladı.

Kaynak: AA
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