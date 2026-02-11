Haberler

Kırgızistan Milli Güvenlik Devlet Komitesinin eski Başkanı Taşiyev'den görevden alınmasına ilişkin açıklama

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kırgızistan Milli Güvenlik Devlet Komitesi Başkanlığı görevinden alınan Kamçıbek Taşiyev, sağlık tedavisi için bulunduğu Almanya'da görevden alındığını öğrendiğini belirtti. Taşiyev, Cumhurbaşkanı Sadır Caparov’un kararını sürpriz bulduğunu ifade etti.

Kırgızistan Milli Güvenlik Devlet Komitesi Başkanlığı görevinden alınan Kamçıbek Taşiyev, görevden alındığını tedavi gördüğü Almanya'da öğrendiğini belirterek, kararın kendisi için "tam bir sürpriz" olduğunu bildirdi.

Taşiyev, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, sağlık durumunun kötüleşmesi üzerine Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'un izniyle daha önce geçirdiği bir operasyonun kontrolü için Almanya'da bulunduğunu belirtti.

Hastanede bulunduğu sırada görevine son verildiğini öğrendiğini ve bunun da kendisi için tam bir sürpriz olduğunu vurgulayan Taşiyev, "Şartlar ne şekilde gelişirse gelişsin Cumhurbaşkanı'nın kararını uygulamakla yükümlüyüz." değerlendirmesinde bulundu.

"Hukuk çerçevesinde kalınmalı"

Görev süresi boyunca devlete, halka ve Cumhurbaşkanı'na dürüstlük ve sadakatle hizmet ettiğini vurgulayan Taşiyev, Komite personeline veda edememiş olmaktan duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Tüm çalışma arkadaşlarına şükranlarını sunan Taşiyev, personeline görevlerinde başarılar diledi.

Taşiyev, toplumsal huzur vurgusu yaparak, "Ülkemizdeki barış ve istikrar adına hiç kimse yasa dışı eylemlere başvurmamalıdır. Tüm eylemlerimiz kesinlikle hukuk çerçevesinde olmalıdır." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, 10 Şubat'ta imzaladığı kararname ile Taşiyev'i görevden almış, Milli Güvenlik Devlet Komitesi yapısında değişikliğe gitmişti.

Taşiyev, ülkede cumhurbaşkanından sonra en etkili kişi olarak dikkati çekiyor.

Kırgızistan'da seçim takvimine göre, gelecek yılın başında cumhurbaşkanlığı seçiminin yapılması planlanıyor.

Kaynak: AA / Nazir Aliyev Tayfur - Güncel
Yeni İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den ilk açıklama: Sorumluluğu ağır bir görev üstlendim

Yeni İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den ilk açıklama
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Takımı kazanırsa saçlarını kesecekti! İşte sonuç

Takımı kazanırsa saçlarını kesecekti! İşte sonuç
Teknoloji devinde şok! Çok sayıda çalışan işten çıkarılıyor

Teknoloji devinde şok! Üretim duracak, çalışanlar işten çıkarılıyor
Afrika'nın en tehlikeli kirpisi Aydın'da görüntülendi

Afrika'nın en tehlikelisi o ilimizde ortaya çıktı
Trafikte yeni dönem! Bu kurallara uymayana hapis cezası yolda

Trafikte yeni dönem! Bu kurallara uymayana hapis cezası yolda
Takımı kazanırsa saçlarını kesecekti! İşte sonuç

Takımı kazanırsa saçlarını kesecekti! İşte sonuç
İşte Selahattin Demirtaş'ın son hali

Cezaevinden yeni fotoğraf geldi! İşte son hali
Rakibe gol oldu yağdılar! En-Nesyri yeni takımında resmen alev aldı

Yeni takımında neler yapıyor neler