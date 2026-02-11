Kırgızistan Milli Güvenlik Devlet Komitesinin eski Başkanı Taşiyev'den görevden alınmasına ilişkin açıklama

Kırgızistan Milli Güvenlik Devlet Komitesi Başkanlığı görevinden alınan Kamçıbek Taşiyev, görevden alındığını tedavi gördüğü Almanya'da öğrendiğini belirterek, kararın kendisi için "tam bir sürpriz" olduğunu bildirdi.

Taşiyev, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, sağlık durumunun kötüleşmesi üzerine Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'un izniyle daha önce geçirdiği bir operasyonun kontrolü için Almanya'da bulunduğunu belirtti.

Hastanede bulunduğu sırada görevine son verildiğini öğrendiğini ve bunun da kendisi için tam bir sürpriz olduğunu vurgulayan Taşiyev, "Şartlar ne şekilde gelişirse gelişsin Cumhurbaşkanı'nın kararını uygulamakla yükümlüyüz." değerlendirmesinde bulundu.

"Hukuk çerçevesinde kalınmalı"

Görev süresi boyunca devlete, halka ve Cumhurbaşkanı'na dürüstlük ve sadakatle hizmet ettiğini vurgulayan Taşiyev, Komite personeline veda edememiş olmaktan duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Tüm çalışma arkadaşlarına şükranlarını sunan Taşiyev, personeline görevlerinde başarılar diledi.

Taşiyev, toplumsal huzur vurgusu yaparak, "Ülkemizdeki barış ve istikrar adına hiç kimse yasa dışı eylemlere başvurmamalıdır. Tüm eylemlerimiz kesinlikle hukuk çerçevesinde olmalıdır." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, 10 Şubat'ta imzaladığı kararname ile Taşiyev'i görevden almış, Milli Güvenlik Devlet Komitesi yapısında değişikliğe gitmişti.

Taşiyev, ülkede cumhurbaşkanından sonra en etkili kişi olarak dikkati çekiyor.

Kırgızistan'da seçim takvimine göre, gelecek yılın başında cumhurbaşkanlığı seçiminin yapılması planlanıyor.