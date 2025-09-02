Kırgızistan'da Türkiye Türkçesi Eğitim Merkezi Tanıtıldı

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te "Türkiye Türkçesi Eğitim Merkezi (TTÖMER)" tanıtıldı.

Türkiye'nin Bişkek Büyükelçiliği Eğitim Müşavirliği bünyesindeki TTÖMER, alışveriş merkezinde dil okulunun tanıtımını yaptı.

Etkinlikte Türkiye'nin turistik mekanları da görsellerle tanıtıldı.

TTÖMER'e kayıt duyurusunun yapıldığı ve yeni kayıtların alındığı etkinlikte ebru sanatı ve teknikleri konusunda bilgi verildi ve uygulama imkanı sunuldu. Etkinlikte Türk çayı, Türk kahvesi ve Türk baklavası hem tanıtıldı hem de ikram edildi.

Türk müzik aletleri kullanılarak şarkıların söylendiği etkinlikte yarışmalara katılanlara hediyeler verildi.

" Türkiye'yi çok seviyorum"

TTÖMER Müdürü İlyaz Süt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, merkezin faaliyetleri hakkında katılımcıları bilgilendirmeyi amaçladıklarını söyledi.

Dil kursuna giden Milana Abdibaliyeva, TTÖMER'in ikinci evi haline geldiğini ifade ederek, " Türkiye'yi çok seviyorum. Türkiye Türkçesini çok güzel konuşmak istiyorum." dedi.

Kursiyerlerden Fatima Nurohunova, TTÖMER öğretmenleri sayesinde Türkçeyi çok kolay öğrendiğini belirtti.

Senem Bayramova da Türkiye'de tıp okumak için Türkçe öğrendiğini söyledi.