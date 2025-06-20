Kırgızistan'da Patlama Sonrası Olay Yeri İnceleme Eğitimi Verildi

Kırgızistan'da Patlama Sonrası Olay Yeri İnceleme Eğitimi Verildi
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Jandarma Genel Komutanlığı, TİKA desteğiyle Kırgızistan'da gerçekleşen eğitim programında 19 rütbeli personele olay yeri inceleme yöntemleri ve teknikleri öğretildi. Eğitim sonunda kursiyerlere sertifikaları takdim edildi.

Jandarma Genel Komutanlığı, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) desteğiyle Kırgızistan'da "patlama sonrası olay yeri inceleme" eğitimi verdi.

TİKA ve Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığı işbirliğinde yürütülen Uluslararası Jandarma İşbirliği Güvenlik Projesi kapsamında Kırgızistan İç Kuvvetler Komutanlığında görevli 19 rütbeli personelin katılımıyla 16-20 Haziran'da eğitim programı düzenlendi.

Eğitim programında olay yeri incelemesinin amacı, yöntem ve teknikleri detaylı anlatıldı.

Ayrıca eğitimde adli fotoğrafçılık, parmak izi ve iz inceleme, biyolojik ve kimyasal analizler ile patlayıcı maddelerin kullanıldığı vakalarda olay yeri incelemesine yönelik konular, teorik ve uygulamalı anlatıldı.

Eğitimin ardından düzenlenen törende kursiyerlere sertifikaları takdim edildi, törene katılan yetkililer, tecrübe paylaşım programlarının ve kardeş ülkelerin güvenlik alanındaki işbirliğinin önemini vurguladı.

Kaynak: AA / Nazir Aliyev Tayfur - Güncel
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