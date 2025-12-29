Haberler

Çin Sermayesiyle Kırgızistan'da Kurulan Atıktan Enerji Üretim Tesisi Faaliyete Geçti

Bişkek'te, Çin sermayesiyle kurulan atık enerji tesisi, katı atıkların geri dönüşümü yoluyla elektrik üretmeye başladı.

BİŞKEK, 29 Aralık (Xinhua) -- Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te atıktan enerji üretmeye yönelik bir tesiste çalışan personel, 27 Aralık 2025.

Çin sermayesiyle Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te kurulan, katı atıkların geri dönüşümü yoluyla elektrik üretmeyi amaçlayan atık enerji tesisi cumartesi günü faaliyete geçti. (Fotoğraf: Jiang Youlin/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel
