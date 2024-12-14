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Kırgız Kültürü İstanbul'da Tanıtıldı

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İstanbul'da, Kırgız devletinin 100. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte Kırgız kültürü ve aydınları tanıtıldı. Rami Kütüphanesi'nde gerçekleştirilen programda müzik dinletileri, tiyatro gösterileri ve fotoğraf sergisi yer aldı.

İstanbul'da, Kırgız devletinin temelini oluşturan Kara Kırgız Özerk Bölgesi'nin kuruluşunun 100'üncü yıl dönümü dolayısıyla Kırgız kültürü ve aydınları tanıtıldı.

Rami Kütüphanesi'nde, Ülke Tanıtım Günleri kapsamında "Aytmatov ve Kırgız Aydınları" başlığıyla düzenlenen programda konuşan Türkiye'deki Kırgızistanlı Öğrenciler Birliği Başkanı İliaz İsmailov, sunumlar ve çeşitli gösterilerle Kırgızistan'ı tanıtacaklarını söyledi.

İsmailov, "Müzik dinletilerimiz de olacak. 'Cengiz Aytmatov Alemi' başlığı altında tiyatro gösterimiz var. Programımız tek günlük." diye konuştu.

Fotoğraf sergisinin de açıldığı etkinlikte, milli dans ve tiyatro gösterileri sunuldu.

Programa, Kırgızistan'ın Ankara Büyükelçisi Ruslan Kazakbaev ile çok sayıda davetli katıldı.

Kaynak: AA / Alper Korkmaz - Güncel
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