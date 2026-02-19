Hakkari'de karların erimesiyle Kırca Şelalesi yeniden canlandı

Hakkari'nin Derecik ilçesinde karların erimesiyle yeniden akmaya başlayan Kırca Şelalesi, güzel görüntü oluşturdu.

İlçenin Kırca Mahallesi sınırlarında bulunan ve yılın üç ayı akan şelale, bu yıl yağışların etkisi ve karların erimesiyle yeniden canlandı.

Metrelerce yükseklikteki sarp kayalıklardan süzülen şelale, dron ile görüntülendi.

Şelalenin yeniden aktığını gören vatandaşlar, bölgeye giderek fotoğraf çekti.

İlçe sakinlerinden Zahit Erk, şelalenin uzun süredir akmadığını belirterek, "Tekrar aktığını görünce çok mutlu oldum. Gelip bu anı ölümsüzleştirmek için fotoğraf ve videolar çektim. Burada güzel bir manzara var." dedi.