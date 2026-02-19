Haberler

Hakkari'de karların erimesiyle Kırca Şelalesi yeniden canlandı

Hakkari'de karların erimesiyle Kırca Şelalesi yeniden canlandı
Güncelleme:
Hakkari'nin Derecik ilçesinde karların erimesiyle Kırca Şelalesi yeniden akmaya başladı, bölgedeki vatandaşlar güzel manzarayı fotoğrafladı.

Hakkari'nin Derecik ilçesinde karların erimesiyle yeniden akmaya başlayan Kırca Şelalesi, güzel görüntü oluşturdu.

İlçenin Kırca Mahallesi sınırlarında bulunan ve yılın üç ayı akan şelale, bu yıl yağışların etkisi ve karların erimesiyle yeniden canlandı.

Metrelerce yükseklikteki sarp kayalıklardan süzülen şelale, dron ile görüntülendi.

Şelalenin yeniden aktığını gören vatandaşlar, bölgeye giderek fotoğraf çekti.

İlçe sakinlerinden Zahit Erk, şelalenin uzun süredir akmadığını belirterek, "Tekrar aktığını görünce çok mutlu oldum. Gelip bu anı ölümsüzleştirmek için fotoğraf ve videolar çektim. Burada güzel bir manzara var." dedi.

Kaynak: AA / Mesut Kazak
