Kiraz Ağacını Budarken Düşen Adam Ağır Yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kiraz ağacını budamak için merdivenden düşen 61 yaşındaki Osman B., ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde kiraz ağacını budamak için çıktığı merdivenden düşen Osman B. (61) ağır yaralandı.

Olay, saat 10.00 sıralarında Yeni Mahalle Uludağ Caddesi'ndeki bir sitenin bahçesinde meydana geldi. Osman B., kiraz ağacını budamak için merdivene çıkarken, dengesini kaybederek yaklaşık 4 metre yükseklikten düştü. Osman B. ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Osman B. ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Osman B.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
