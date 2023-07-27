KINIK'TA ORMAN YANGINI (3)

10 SAAT GERİDE KALDI

İzmir'in Kınık ilçesi İbrahimağa Mahallesi'nde saat 14.13'te çıkan orman yangınında 10 saat geride kaldı. Havanın kararmasıyla havadan müdahale son bulurken, karadan müdahale ise devam ediyor. Ekipler alevlere 50 arazöz, 20 su ikmal ve 7 dozerle müdahalesini sürdürüyor.