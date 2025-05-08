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Kınalıada Açıklarında Müsilaj Alarmı: Deniz Salyası Yeniden Görüldü

Kınalıada Açıklarında Müsilaj Alarmı: Deniz Salyası Yeniden Görüldü
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İstanbul'un Kınalıada açıklarında deniz salyası (müsilaj) tekrar ortaya çıktı. Bu durum, bölge halkı ve turizmciler arasında endişelere yol açarken, deniz ekosistemini tehdit ediyor.

Kınalıada açıklarında müsilaj alarmı, deniz salyası havadan görüntülendi

İSTANBUL - İstanbul'un gözde turizm bölgelerinden biri olan Kınalıada açıklarında müsilaj (deniz salyası) yeniden ortaya çıktı.

Marmara Denizi'nde daha önce 2007-2008 ve 2021 yıllarında görülen müsilajın tekrar görülmesi endişeye yol açtı. Adalar ilçesine bağlı Kınalıada açıklarında tespit edilen müsilaj tabakası, dron ile görüntülendi. Deniz yüzeyini kaplayan beyazımsı yapının yayıldığı görüldü. Görüntüler, bölge halkı ve turizmciler arasında tedirginliğe neden olurken, deniz ekosistemini tehdit eden müsilaj, özellikle yaz aylarında sıcaklık artışı, kirlilik ve durağan su nedeniyle oluşuyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ONUR ERDEN - Güncel
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