Kına yolundaki kazada ölen 6 kişi toprağa verildi; damat, anneannesinin namazını kıldırdı (2) - Haberler

Kına yolundaki kazada ölen 6 kişi toprağa verildi; damat, anneannesinin namazını kıldırdı (2) TOPRAĞA VERİLDİBalıkesir'in Dursunbey ilçesinde minibüs ile süt tankerinin çarpıştığı kazada yaşamını yitiren 8 kişiden biri olan Ramazan Konak (52) için ilçe merkezinde cenaze töreni düzenlendi. TOPRAĞA VERİLDİ Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde minibüs ile süt tankerinin çarpıştığı kazada yaşamını yitiren 8 kişiden biri olan Ramazan Konak (52) için ilçe merkezinde cenaze töreni düzenlendi. Konak'ın cenazesi, ikindi vakti sonrasında kılınan cenaze namazının ardından, ilçe mezarlığına defnedildi. Ramazan FİLİZ/DURSUNBEY (Balıkesir), Demirören Haber Ajansı / Ramazan Filiz - Güncel Balıkesir Güncel Haberler

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