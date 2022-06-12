Kına yolundaki kazada ölen 6 kişi toprağa verildi; damat, anneannesinin namazını kıldırdı (2) - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kına yolundaki kazada ölen 6 kişi toprağa verildi; damat, anneannesinin namazını kıldırdı (2)

Demirören Haber Ajansı - Ramazan Filiz - Güncel
 - Güncelleme:
Kına yolundaki kazada ölen 6 kişi toprağa verildi; damat, anneannesinin namazını kıldırdı (2)

TOPRAĞA VERİLDİBalıkesir'in Dursunbey ilçesinde minibüs ile süt tankerinin çarpıştığı kazada yaşamını yitiren 8 kişiden biri olan Ramazan Konak (52) için ilçe merkezinde cenaze töreni düzenlendi.

TOPRAĞA VERİLDİ

Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde minibüs ile süt tankerinin çarpıştığı kazada yaşamını yitiren 8 kişiden biri olan Ramazan Konak (52) için ilçe merkezinde cenaze töreni düzenlendi. Konak'ın cenazesi, ikindi vakti sonrasında kılınan cenaze namazının ardından, ilçe mezarlığına defnedildi.

Ramazan FİLİZ/DURSUNBEY (Balıkesir),


Demirören Haber Ajansı / Ramazan Filiz - Güncel

Balıkesir Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title