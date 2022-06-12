Kına yolundaki kazada ölen 6 kişi toprağa verildi; damat, anneannesinin namazını kıldırdı (2) - Haberler

Kına yolundaki kazada ölen 6 kişi toprağa verildi; damat, anneannesinin namazını kıldırdı (2)
Demirören Haber Ajansı - Ramazan Filiz - Güncel
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TOPRAĞA VERİLDİBalıkesir'in Dursunbey ilçesinde minibüs ile süt tankerinin çarpıştığı kazada yaşamını yitiren 8 kişiden biri olan Ramazan Konak (52) için ilçe merkezinde cenaze töreni düzenlendi.
TOPRAĞA VERİLDİ
Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde minibüs ile süt tankerinin çarpıştığı kazada yaşamını yitiren 8 kişiden biri olan Ramazan Konak (52) için ilçe merkezinde cenaze töreni düzenlendi. Konak'ın cenazesi, ikindi vakti sonrasında kılınan cenaze namazının ardından, ilçe mezarlığına defnedildi.
Ramazan FİLİZ/DURSUNBEY (Balıkesir),
Demirören Haber Ajansı / Ramazan Filiz - Güncel