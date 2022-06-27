Kimliksiz ilaç yazdırmak isteyen baba ve 2 oğlu, sağlık çalışanlarına saldırdı

DİYARBAKIR'da bir Aile Sağlık Merkezi'ne (ASM) gelen ismi öğrenilemeyen kişi, tıbbi sekretere kimliksiz ilaç yazdırmak istediğini söyledi. Sözlü tartışmanın ardından kişinin, dışarıda bekleyen 2 oğlu tıbbi sekreter ve doktora saldırdı, kapıyı tekmeledi. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, baba ve 2 oğlu gözaltına alındı.

Olay, öğlen saatlerinde Kayapınar ilçesinde bulunan ve 4 doktorun hizmet verdiği Gaziler 1 Nolu ASM'de yaşandı. İddiaya göre ismi öğrenilemeyen kişi içerisi girerek, tıbbi sekreter Muhammed Hanifi Gökmen'e kimliksiz olarak ilaç yazdırmak istediğini söyledi. Gökmen ise bu şekilde ilaç yazılamayacağını söyledi. Aldığı cevap karşısında sinirlenen ve görevli Gökmen ile tartışmaya başlayan kişi, dışarıda bekleyen 2 oğlunu arayarak içeri gelmelerini söyledi.