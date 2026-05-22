Edirne'de kimlik kontrolünden kaçan şüphelinin evinde 90 kök Hint keneviri ele geçirildi
Edirne'de asayiş uygulamasında kimlik kontrolünden kaçan şüpheli B.H., evine girdiği sırada yakalandı. Evin bahçesinde yapılan aramada 90 kök Hint keneviri ele geçirildi. Şüpheli gözaltına alındı.
Edirne İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çavuşbey Mahallesi'ndeki asayiş uygulamasında kimlik kontrolünden kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Motosikletli Yunus Timi, aynı mahallede kendilerinden kaçan B.H'yi evine girdiği sırada yakaladı.
Şüphelinin ikametinde yapılan aramada bahçede 90 kök Hint keneviri ele geçirildi.
B.H. gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Cihan Demirci