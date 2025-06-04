Kim Jong-un ve Sergey Şoygu Ukrayna Krizini Görüştü

Kim Jong-un ve Sergey Şoygu Ukrayna Krizini Görüştü
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Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Şoygu ile Ukrayna krizini ve iki ülke arasındaki işbirliğini ele aldı.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ve Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Şoygu, Ukrayna krizini ele aldı.

Rusya Güvenlik Konseyinin basın servisinden yapılan açıklamada, Şoygu'nun, Kuzey Kore'nin başkent Pyongyang'a ziyaret gerçekleştirdiği ve Kuzey Kore lideri Kim tarafından kabul edildiği belirtildi.

Görüşmenin verimli geçtiği kaydedilen açıklamada, "Görüşmede, Ukrayna krizi dahil uluslararası meseleler, Rusya ve Kuzey Kore arasında çeşitli alanlarda işbirliğiyle ilgili konular hakkında görüş alış verişinde bulunuldu." ifadelerine yer verildi.

Kursk bölgesinin yeniden inşa edilmesi konusunun da ele alındığı belirtilen açıklamada, "Kuzey Kore askerlerinin, geçen yıl Kursk bölgesine giren Ukrayna ordusu ile çatışmalarda yer aldığı ve Rus ordusuna destek verdiği" vurgulandı.

Kaynak: AA / Dmitri Chirciu - Güncel
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