Kim Jong Un, Kuzey Kore'nin Askeri Kabiliyetlerini Güçlendirdiklerini Açıkladı

Güncelleme:
Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, yeni gizli silahlar edindiklerini ve nükleer silahların ülke için vazgeçilmez olduğunu belirtti. Nükleer silahsızlanmanın imkansız olduğunu savunan Kim, ABD'nin bu konudaki tutumunun değişmesi durumunda görüşmelere açık olduğunu ifade etti.

Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansının (KCNA) haberine göre Kim, Kuzey Kore Yüksek Halk Meclisi'nde konuşma yaptı.

Nükleer silahların ülkesinin hayatta kalması için vazgeçilmez bir seçenek olduğunu savunan Kim, nükleer silahsızlanmanın "imkansız" olduğunu ileri sürdü.

Kim, "Yeni gizli silahlar edindik ve savunma bilimi alanında askeri kabiliyetlerimizi büyük ölçüde güçlendirecek başarılar elde ettik." dedi.

"Nükleer silahlarımızdan asla vazgeçmeyeceğiz"

Dünyanın, bir ülkenin nükleer silahsızlanma sürecinden sonra ABD tarafından nasıl muamele gördüğünün farkında olduklarını belirten Kim, "Nükleer silahlarımızdan asla vazgeçmeyeceğiz" dedi.

Kim ayrıca, "ABD'nin Kuzey Kore'nin nükleer silahsızlandırılması yönündeki talebinden vazgeçmesi" halinde, ülkesinin ABD yönetimiyle görüşmeye açık olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA / Ahmet Furkan Mercan - Güncel
