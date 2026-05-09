Kuzey Kore Lideri, Büyük Vatanseverlik Savaşı Zafer Günü Dolayısıyla Putin'e Kutlama Mesajı Gönderdi

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Rusya'nın Büyük Vatanseverlik Savaşı'ndaki zaferinin 81. yıldönümü vesilesiyle Vladimir Putin'e kutlama mesajı gönderdi ve iki ülke arasındaki stratejik ortaklığa vurgu yaptı.

PYONGYANG, 9 Mayıs (Xinhua) -- Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Rusya'nın Büyük Vatanseverlik Savaşı'nda kazandığı zaferin 81. yıldönümü vesilesiyle kutlama mesajı gönderdi.

Resmi Kore Merkez Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Kim, cumartesi günü Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e gönderdiği mesajda Rus devlet liderlerine ve tüm Rus halkına tebriklerini iletti.

Kim, mesajında Kuzey Kore'nin "iki ülke arasındaki ittifak niteliğindeki kapsamlı stratejik ortaklığa en yüksek önceliği vereceği ve bu ortaklığı her daim geliştireceği" ifadelerini kullandı.

Haberde, iki ülke arasında 2024 yılında imzalanan Kapsamlı Stratejik Ortaklık Antlaşması'na açıkça atıfta bulunularak, Kuzey Kore'nin söz konusu antlaşmanın yükümlülüklerini yerine getirme sorumluluğunu üstleneceği belirtildi.

Kuzey Kore lideri, "Pyongyang her zaman sizinle ve kardeş Rus halkıyla birliktedir" dedi.

