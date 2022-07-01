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Kilit Operasyonu bölgesinde 2 güvenlik korucusu şehit oldu

Demirören Haber Ajansı - Mehmet Özkan - Güncel
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Kilit Operasyonu bölgesinde 2 güvenlik korucusu şehit oldu

Kilit Operasyonu bölgesinde, teröristlerin saldırısı sonucu 2 güvenlik korucusu şehit oldu.

Kilit Operasyonu bölgesinde, teröristlerin saldırısı sonucu 2 güvenlik korucusu şehit oldu.

Hakkari Valiliği, Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe- Kilit Operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütünün saldırısı sonucu güvenlik korucuları Kemal Alim ve Hüseyin Sarı'nın şehit olduğu duyurdu. Valilik, şehitler için tören düzenleneceğini bildirirken, Kemal Alim'in Çukurca ilçesine bağlı Çığlı köyünde, Hüseyin Sarı'nın ise Akkaya köyünde toprağa verileceği belirtildi.


Demirören Haber Ajansı / Mehmet Özkan - Güncel

Hüseyin Sarı Irak Güncel Haberler

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