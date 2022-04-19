Kilisenin bahçesinden çıkarılan cesetler Buça'daki mezarlığa defnediliyor
AA - Yunus Emre Günaydın - Güncel
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Ağlayan aile üyeleri Cenazeler Rahibin dini töreni gerçekleştirmesi KİEV - Ukrayna'da Rusların sivillere yönelik katliam iddialarıyla gündeme gelen Buça'daki kilisenin bahçesinden çıkarılan cesetler düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa veriliyor.
Ağlayan aile üyeleri
Cenazeler
Rahibin dini töreni gerçekleştirmesi
KİEV - Ukrayna'da Rusların sivillere yönelik katliam iddialarıyla gündeme gelen Buça'daki kilisenin bahçesinden çıkarılan cesetler düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa veriliyor. Toplu mezardan çıkarılan anne ve iki çocuğuna ait cesetler, DNA incelemelerinin ardından tabuta konulup Buça mezarlığına getirildi. Cenazeler, burada düzenlenen dini törenin ardından aile üyelerinin göz yaşları eşliğinde defnedildi.
AA / Yunus Emre Günaydın - Güncel