Kilis Valisi Şahin'den Babalar Günü mesajı

Kilis Valisi Tahir Şahin, Babalar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Şahin, mesajında, babaların sevginin ve güvenin en güçlü sembolü, yuvanın direği, ailenin kalbi, şefkatin timsali olduğunu belirtti.

Babanın, ailesinin huzuru için gecesini gündüzüne katan, gerektiğinde kendinden, hatta ömründen fedakarlık eden bir irfan kaynağı olduğunu vurgulayan Şahin şöyle devam etti:

"Ailesi için alın teri döken, evladını iyi bir insan olarak yetiştirmek için çaba sarf eden her baba, bu milletin geleceğine dikilmiş bir çınardır. O çınarların gölgesinde büyüyen nesiller, bu ülkenin yarınlarını inşa edecektir. Bu duygu ve düşüncelerle, başta bin bir emekle yetiştirdikleri değerli evlatlarını vatanımız için feda eden aziz şehitlerimizin babaları olmak üzere, hayatı boyunca maddi ve manevi bütün imkanlarını ailesi için seferber eden, çocuklarına karşı müşfik ve merhamet sahibi olan, tecrübeleri ile her zaman yol gösterici olan tüm babaların Babalar Günü'nü kutluyor, aileleriyle sağlıklı, mutlu, uzun yıllar diliyorum."