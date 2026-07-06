Kilis'te asayiş ve güvenlik toplantısı gerçekleştirildi

Kilis Valisi Ömer Kalaylı, kentteki asayiş çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kalaylı, Valilik Toplantı Salonunda gazetecilere, kentteki asayiş suçlarıyla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini söyledi.

Güvenlik, asayiş ve diğer olaylarla ilgili nisan, mayıs ve haziran aylarındaki 3 aylık gelişmeleri değerlendiren Kalaylı, kentte kurumların uyum içinde çalışarak elinden gelen gayreti en iyi şekilde gösterdiğini belirtti.

Söz konusu 3 ayda terörle mücadele faaliyetleri kapsamında 138 operasyon gerçekleştirildiğini belirten Kalaylı, "FETÖ terör örgütüne yönelik olarak 2 operasyon gerçekleştirmiş ve 2 kişi gözaltına alınarak haklarında adli işlem başlatılmıştır." dedi.

Kilis'te asayiş olaylarıyla mücadele kapsamında 179 şahsın yakalandığını anlatan Kalaylı, şöyle konuştu:

"Aranan şahıslara yönelik olarak yaptığımız çalışmalar neticesinde hapis cezasıyla aranan toplam 179 şahıs yakalanarak adli makamlara teslim edilmiştir. Aranan toplam 437 şahıs hakkında da gerekli işlemler yapılmıştır."

Uyuşturucuyla mücadeleyi önemsediklerine dikkati çeken Kalaylı, "Uyuşturucu imal ve ticaretine yönelik 30 operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda 32 şahıs tutuklandı, 13 şahıs hakkında adli kontrol kararı verildi. " dedi.

Kalaylı, göçmen kaçakçılığına ilişkin de 19 şüphelinin tutuklandığını, 5 araca el konulduğunu söyledi.

Toplantıya, İl Emniyet Müdürü Aykut Korkmaz, İl Jandarma Komutanı Albay Halil Coşkun ile diğer ilgililer katıldı.