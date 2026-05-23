Haberler

Kilis'te zincirleme kaza; 8 yaralı

Kilis'te zincirleme kaza; 8 yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kilis-Gaziantep kara yolunda minibüs, otomobil ve hafif ticari aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 8 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, soruşturma başlatıldı.

KİLİS'te minibüs, otomobil ve hafif ticari aracın çarpıştığı zincirleme kazada 8 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Kilis-Gaziantep kara yolunun 5'inci kilometresinde meydana geldi. A.B.'nin kullandığı 79 S 0966 plakalı işçi taşıyan servis minibüsü, V.K. yönetimindeki 40 DS 550 plakalı otomobil ve M.F.U. kontrolündeki 16 BOM 175 plakalı hafif ticari araç, çarpıştı. Minibüs devrildiği kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada sürücülerin aralarında bulunduğu 8 kişi yaralandı. 8 yaralı, ambulanslarla Kilis Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kilis Valisi Ömer Kalaylı, olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca’ya silahlı saldırı

CHP'li belediye başkanına silahlı saldırı! Hastaneye kaldırıldı

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

''Bu gidişatı durdurmak için geliyorum'' diyen Aziz Yıldırım'dan transfer müjdesi

Aziz Yıldırım'dan transfer müjdesi

Erdoğan mı Yavaş mı? Fatih Erbakan ikinci tur için kararını açıkladı

Böyle bir denklemde ne yapacak? Erbakan, tarafını açıkça belli etti
Yeniden başkan seçilen Dursun Özbek'ten ilk mesaj

Verdiği mesaj taraftarları çıldırtır
Müzisyen Ferman Toprak: Kimsenin ekmeğiyle oynamadım

Müzisyen Ferman Toprak: Kimsenin ekmeğiyle oynamadım
Sumud filosunda ağır işkence iddiası: Aktivistler yaşananları tek tek anlattı

Sumud aktivistleri gözaltındayken yaşadıkları İsrail zulmünü anlattı
Suna Selen yıllar sonra Münir Özkul ile neden boşandıklarını anlattı: Taze kana ihtiyacım var dedi

Yıllar sonra neden boşandıklarını anlattı: Taze kana ihtiyacım var...
''Siz Türkler ırkçısınız'' diye paylaşım yapan Oulai'den yeni açıklama

''Türkler ırkçı'' diye paylaşım yapmıştı! Olayın aslı başka çıktı