Kilis'te sis etkili oldu
Kilis kent merkezinde etkili olan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü. Sürücüler trafikte kontrollü ilerlemek için farlarını yakarken, trafik ekipleri dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu.
Kaynak: AA / İbrahim Özcan - Güncel