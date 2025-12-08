Haberler

Kilis'te sis etkili oldu

Kilis kent merkezinde etkili olan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü. Sürücüler trafikte kontrollü ilerlemek için farlarını yakarken, trafik ekipleri dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu.

Kilis'te sis yaşamı olumsuz etkiledi.

Kent merkezinde yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü.

Sürücüler, araçlarının farlarını yakarak trafikte kontrollü ilerledi.

Trafik ekipleri, sürücüleri dikkatli olmaları ve trafik kurallarına uymaları konusunda uyardı.

Kaynak: AA / İbrahim Özcan - Güncel
