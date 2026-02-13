Haberler

Kilis merkezli yasa dışı bahis operasyonu; 9 tutuklama

Kilis merkezli yasa dışı bahis operasyonu; 9 tutuklama
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kilis merkezli düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 17 şüpheli gözaltına alındı, bunlardan 9'u tutuklandı. Operasyonda çok sayıda dijital cihaz ve silah ele geçirildi.

KİLİS merkezli 3 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 17 şüpheliden 9'u tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ekipleri, Kilis merkezli Adana ve Gaziantep'te Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanuna Muhalefet suçunu işleyen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. 18 adrese 48 ekip ve 102 personelin katılımıyla düzenlenen operasyonlarda 17 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda, 23 cep telefonu, 1 tablet, 20 sim kart, 1 ruhsatsız tabanca ve 1 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 9'u tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla olmak üzere 8 kişi ise serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Kredi kartı kullanan herkesi ilgilendiriyor! Sadece 2 gün kaldı

Kredi kartı kullanan herkesi ilgilendiriyor! Sadece 2 gün kaldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hayatını kaybeden oyuncunun gençlik yıllarından görüntüleri ortaya çıktı

Gençlik yıllarına ait görüntüleri gün yüzüne çıktı
Prenses'in mesajı ifşa oldu: Yakında insanlar artık yeni insanlar yapamayacak

Prensesin hamile kaldığı sapık milyardere attığı mesaj olay yarattı
Son karar verildi! Real Madrid'de Arda Güler'e yeni rol

Son karar verildi! Real Madrid'de Arda'ya yeni rol
Trump'ın 'Hakkında konuşmam yasak' dediği gizli silah: Discombobulator

Trump'ın "Konuşmam yasak" dediği gizli silah! Patlamadan felç ediyor
Hayatını kaybeden oyuncunun gençlik yıllarından görüntüleri ortaya çıktı

Gençlik yıllarına ait görüntüleri gün yüzüne çıktı
Galatasaray'ın eski hocası Premier Lig devinin başına geçiyor

Galatasaray'ın eski hocası Premier Lig devinin başına geçiyor
Onlyfans operasyonuna karışanların isimler belli oldu! Tam 25 kişi

Skandala karışan isimler belli oldu! İşte isim isim 25 kişilik liste