Kilis merkezli yasa dışı bahis operasyonu; 9 tutuklama

KİLİS merkezli 3 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 17 şüpheliden 9'u tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ekipleri, Kilis merkezli Adana ve Gaziantep'te Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanuna Muhalefet suçunu işleyen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. 18 adrese 48 ekip ve 102 personelin katılımıyla düzenlenen operasyonlarda 17 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda, 23 cep telefonu, 1 tablet, 20 sim kart, 1 ruhsatsız tabanca ve 1 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 9'u tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla olmak üzere 8 kişi ise serbest bırakıldı.