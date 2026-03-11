Kilis Valisi Kalaylı, muhtarlarla iftarda buluştu

Kilis Valisi Ömer Kalaylı, kentteki mahalle ve köylerde görev yapan muhtarlarla iftar programında bir araya geldi.

Bir düğün salonunda iftar programında konuşan Vali Kalaylı, muhtarların vatandaşlar ile devlet arasında adeta köprü vazifesi gördüğünü belirtti.

Özverili çalışmalarından dolayı muhtarlara teşekkür eden Kalaylı, "Rahmet, bereket ve mağfiret ayı olan ramazan, paylaşmanın, dayanışmanın ve kardeşliğin en güçlü şekilde hissedildiği özel bir zaman dilimidir. Bu müstesna ay, bizlere birlik ve beraberliğin, yardımlaşmanın ve gönül bağlarımızı güçlendirmenin ne kadar kıymetli olduğunu bir kez daha hatırlatmaktadır. Bu akşam aynı sofrayı paylaşmamıza vesile olan bu güzel buluşma da bu anlamlı iklimin güzel bir yansımasıdır." dedi.

Kilis Muhtarlar Derneği Başkanı Mehmet Karakuş'ta iftara katılan muhtarlara teşekkür etti.

Programa, Belediye Başkanı Hakan Bilecen, İl Emniyet Müdürü Aykut Korkmaz, İl Jandarma Komutanı Albay Halil Coşkun ile kurum müdürleri ve muhtarlar katıldı.