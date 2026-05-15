Kilis'te 'Uluslararası Aile Günü' yürüyüşü gerçekleştirildi

Kilis'te "15 Mayıs Uluslararası Aile Günü" yürüyüş düzenlendi.

Kilis Valiliği ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü öncülüğünde, Cumhuriyet Caddesi'nde bir araya gelen katılımcılar, Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Çetin Tutaş, yürüyüş sonunda yaptığı konuşmada, 15 Mayıs Uluslararası Aile Günü dolayısıyla farkındalık yürüyüşü gerçekleştirdiklerini söyledi.

Ailenin toplumu ayakta tutan temel ve kolonlar olduğunu ifade eden Tutaş, "Aile toplumun en küçük temel taşıdır. Aile ne kadar güçlü olursa toplumda o kadar güçlü olur. Toplum güçlü olunca da ülkemiz güçlü olur. Biz de müdürlük olarak ailenin güçlenmesi için var gücümüzle çalışıyoruz." dedi.

Yürüyüşe Vali Yardımcısı Okan Dağlı, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.