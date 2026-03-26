Kilis'te vatandaşlara fidan dağıtıldı
Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası dolayısıyla Kilis'te 5 bin servi ve fıstık çamı fidanı vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtıldı. Etkinlikte, ormanların önemi hakkında öğrencilere de bilgi verildi.
Kilis Orman İşletme Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası dolayısıyla kent genelinde çeşitli etkinlikler yapıldı.
Müdürlük tarafından organize edilen etkinlikte, Cumhuriyet Meydanı'nda yaklaşık 5 bin servi ve fıstık çamı fidanı ücretsiz dağıtıldı.
Öte yandan okullarda öğrencilere ormanların önemiyle ilgili video izletildi.
Kaynak: AA / İbrahim Özcan