Kilis'te devrilen traktörün sürücüsü öldü
Kilis'in Çalkaya köyünde 71 yaşındaki Abdurrahman Sanlı'nın kullandığı traktör kontrolden çıkarak devrildi. Sürücü traktörün altında kalarak hayatını kaybetti.
Kilis'te devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.
Abdurrahman Sanlı (71) idaresindeki 79 ED 298 plakalı traktör, Çalkaya köyünde kontrolden çıkarak devrildi.
İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, traktörün altında kalan Sanlı'nın yaşamını yitirdiğini belirledi. Sanlı'nın cenazesi, Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA / İbrahim Özcan