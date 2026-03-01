Kilis'te iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü
Kilis-Gaziantep karayolunda meydana gelen otomobil çarpışmasında 1 kişi hayatını kaybetti. Olay yerinde sağlık ve polis ekipleri sevk edildi, ancak yaralı sürücü kurtarılamadı.
Ş. B. idaresindeki 79 DL 007 plakalı otomobil, H.M. yönetimindeki 79 AL 199 plakalı otomobil ile Kilis- Gaziantep karayolunun 13. kilometresinde çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada ağır yaralanan sürücü H.M. Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralı H.M. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA / İbrahim Özcan