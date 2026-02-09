Kilis'te TIR devrildi

KİLİS'te sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği TIR devrildi.

Kaza, çğle saatlerinde Duruca Köyü yolu üzerinde meydana geldi. A.K.'nin kullandığı 27 BBN 774 plakalı TIR sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerine bildirdi. İhbarla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sürücünün yara almadan kurtulduğu kaza nedeniyle yol trafiğe kapandı. Ekiplerin çalışması sonucu yol tekrar açılırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatldı.

Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS-DHA)