Kilis'te Otomobil ile Hafif Ticari Araç Kafa Kafaya Çarpıştı: 3 Yaralı

Kilis'te Otomobil ile Hafif Ticari Araç Kafa Kafaya Çarpıştı: 3 Yaralı
Güncelleme:
Kilis'in Polateli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil ile hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KİLİS'in Polateli ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın kafa kafaya çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Ürünlü köyünde meydana geldi. Sıdık Kurt yönetimindeki 06 CYJ 602 plakalı otomobil ile Mahmut Mamatoğlu idaresindeki 07 GUH 10 plakalı hafif ticari araç, henüz bilinmeyen nedenle kafa kafya çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ekipler sevk edildi. Kazada yaralanan araç sürücülerine otomobilde yolcu konumundaki Zeynep Kur, ambulanslarla Kilis Prof. Dr. Alaeddin Yavaşça Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
