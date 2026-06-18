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Kilis'te ormanlar yangın riskine karşı jandarma tarafından denetleniyor

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Kilis'te orman yangınlarına karşı ormanlık alanlara girişler 31 Ekim'e kadar yasaklandı. Jandarma ve Orman İşletme ekipleri, dron ve kameralarla 7/24 denetim yaparak vatandaşları uyarıyor.

Kilis'te yangınlara karşı ormanlık alanlara girişlerin 31 Ekim'e kadar yasaklanması dolayısıyla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ormanlık ve mesire alanlarda devriye görevi yürütüyor.

Deliosman köyü sınırlarındaki alanda devriye gezen ekipler, dronla bölgede denetim yaptı, vatandaşları orman yangınlarına karşı uyardı.

Jandarma ekipleri ve Orman İşletme Müdürlüğü personeli tarafından ormanlık alanlarda yangın riskine karşı önlemler artırıldı.

İl Jandarma Komutanlığı Komando Birliği, sınır güvenliğinin yanı sıra ormanlık alanlarda gözetleme, denetim ve kontrol faaliyetlerini de sürdürüyor.

Ekiplerce orman yangınlarının olumsuz etkilerinin önüne geçmek amacıyla yüksek risk taşıyan bölgelerde ormanlık alanlara girilmemesi, orman içinde ve piknik alanlarında yangına sebep olabilecek mangal yakma, sigara izmariti atma, cam ve pet şişeleri ormanda bırakma gibi davranışlardan kaçınılması, kontrolsüz ateş veya duman gibi riskli durumlar gözlemlendiğinde 112 ihbar hattına bildirilmesi konusunda vatandaşlara eğitici ve uyarıcı bilgiler verildi.

7 gün 24 saat esasına göre faaliyetlerde bulunan ekipler kameralarla da bölgeyi sürekli kontrol ediyor.

Kilis Orman İşletme Müdürü Cem Mete Yılmaz, AA muhabirine, ormanlık alanlarda gerekli tedbirlerin alındığını söyledi.

Kilis Valiliğinin aldığı kararla ormanlara girişlerin 31 Ekim'e kadar yasaklandığını belirten Yılmaz, "Vatandaşlarımızdan ricamız ormanlık alanlara girmemeleri, ormanda ateş yakmamaları ve duyarlı davranmalarıdır. Jandarma ve Orman İşletme ekipleri 7/24 esasına göre bölgede denetlemelerini sürdürüyor. 10 arazöz, su tankerleri ve 37 işçimiz ile orman yangınlarını önlemek için tüm tedbirleri almış durumdayız. Vatandaşlarımızı orman yangınları konusunda duyarlı ve hassas davranmaya davet ediyoruz." dedi.

Kaynak: AA / İbrahim Özcan
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