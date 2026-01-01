Kilis'te olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi

Kilis Valiliği, olumsuz hava koşulları nedeniyle kent genelinde yarın eğitime ara verildiğini bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, meteorolojik değerlendirmelere göre il genelinde yarın sabah saatlerinden itibaren don, buzlanma ve soğuk hava koşulları beklendiği belirtildi.

Açıklamada, "Kentimizdeki tüm kurumlarımızda eğitime 2 Ocak Cuma günü ara verilmiştir. Ayrıca kamu kuruluşlarında görev yapan engelli ve kronik rahatsızlığı bulunan personel ile hamileler de aynı gün için idari izinli sayılacaktır. Kreş ve anaokuluna devam eden çocuğu bulunan kadın personelin 2 Ocak Cuma günü 1 gün idari izinli sayılmasına karar verilmiştir." ifadesi kullanıldı.